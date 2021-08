Auto von Lkw erfasst: Verkehrsunfall in Lustenau

Am Montagnachmittag kam es in Lustenau zu einer Kollision eines Lkws mit einem Pkw. Die Insassen wurden unbestimmten Grades verletzt.

Am Montagnachmittag kam es in Lustenau im Kreuzungsbereich Steinackerstraße/Hofsteigstraße zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Lkw erfasste den Pkw an der Beifahrerseite. Durch den Aufprall drehte sich das Auto um die eigene Achse drehte und kam auf dem Parkplatz des angrenzenden Wohnhauses zum Stehen.