Auto stürzt bei Venedig in Kanal: Vier Tote

Bei einem Autounfall in der Nacht auf Freitag sind im norditalienischen Portogruaro in der Provinz Venedig vier Menschen ums Leben gekommen. Nach ersten Informationen der Feuerwehr geriet das Auto von der Straße ab und landete in einem Kanal. Bei den Opfern handelt es sich um Jugendliche bzw. junge Erwachsene.

Bisher barg die Feuerwehr die Leichen von zwei Burschen und einem Mädchen, Anfang 20, wie Medien berichteten. Taucher suchten weiter im Kanal nach dem vermutlich vierten Opfer des Unfalls. Das Unglück ereignete gegen 3.30 Uhr.