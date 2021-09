Auto schleifte Fünfjährigen in Oberösterreich mit

Ein Auto hat einen spielenden Fünfjährigen Donnerstagabend in St. Pantaleon im Bezirk Braunau erfasst und zwölf Meter weit mitgeschleift. Er wurde vom Notarzt ins Krankenhaus gebracht. Das berichtete die Landespolizeidirektion Oberösterreich in einer Presseaussendung am Freitag.

Der Bub und ein Freund waren in einer Wohnsiedlung unterwegs. Die beiden lieferten sich spielerisch eine Verfolgungsjagd. Dabei versuchte der Fünfjährige zu entkommen, indem er einen Gehsteig verließ und durch geparkte Fahrzeuge hindurch über eine Zufahrtsstraße radeln wollte. In diesem Augenblick fuhr eine 55-Jährige mit ihrem Auto auf der Zufahrtsstraße und stieß rechtwinkelig mit dem Kind zusammen. Das Kind wurde rund zwölf Meter mitgeschleift, über das Fahrzeug geschleudert und landete zuletzt auf der Fahrbahn. Der Notarzt leistete Erste Hilfe und lieferte ihn anschließend ins Landeskrankenhaus Salzburg ein.