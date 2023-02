Auto nach Crash in Tirol auf Bahndamm geschleudert

Ein Zusammenstoß zweier Pkw hat Sonntagabend in Ehrwald in Tirol (Bezirk Reutte) vier Verletzte gefordert. Ein 20-jähriger Deutscher hatte auf der Ehrwalder Straße die Kontrolle verloren und geriet auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß er frontal mit dem Auto eines 22-jährigen Deutschen zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pkw des 20-Jährigen gegen einen Zaun der angrenzenden Bahnanlage geschleudert und kam am Bahndamm zu liegen. Ein Zug konnte rechtzeitig anhalten.

Die beiden Lenker sowie je ein Insasse in beiden Fahrzeugen - eine 21-Jährige und ein 17-Jähriger - wurden verletzt, berichtete die Polizei. Der 20-Jährige wurde nach der Erstversorgung durch den Notarzt mit der Rettung in das Krankenhaus nach Reutte gebracht, der im Pkw des 20-Jährigen mitfahrende 17-Jährige in das Klinikum Garmisch-Partenkirchen in Bayern transportiert. Der 22-Jährige wurde in die Innsbrucker Klinik geflogen, der 21-Jährige ebenfalls mit dem Notarzthubschrauber in das Unfallklinikum Murnau gebracht.

Der Zug war nach Angaben der Exekutive in Fahrtrichtung Ehrwald unterwegs. Der Linienzug befand sich in Sichtweite der Unfallstelle, der Lokführer konnte noch rechtzeitig und gefahrlos anhalten, wie es hieß.