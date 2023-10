Auto mit schlafender Frau rollte in Kärntner Fluss

Ein Auto mit einer schlafenden Jugendlichen darin ist in der Nacht auf Sonntag in Lieserbrücke im Kärntner Bezirk Spittal/Drau in die Lieser gerollt. Augenzeugen einer nahen Diskothek hatten dies beobachtet und und die 17-Jährige aus dem Fahrzeug geholt, wie die Polizei der APA Berichte mehrerer Medien bestätigte. Die junge Frau erlitt einen Schock und wurde ins Spital gebracht, sie dürfte ansonsten unverletzt geblieben sein. Die Feuerwehr barg das Auto aus dem Flussbett.

Die junge Kärntnerin aus dem Bezirk Spittal/Drau war gegen 1.00 Uhr mit ihrem Freund (18) zu der Diskothek in Lieserbrücke gefahren. Beide stiegen zwar noch aus dem Wagen des 18-Jährigen, sagte ein Polizist zur APA. Sie hatte sich laut ihrem Freund dann aber doch entschieden, im Fahrzeug zu bleiben und ein wenig zu schlafen, weil sie müde sei. Der junge Mann war dann in die Disco gegangen.

Gegen 1.27 Uhr hatte sich das Auto dann plötzlich auf dem leicht abschüssigen Parkplatz in Richtung der an einer Böschung vorbeifließenden Lieser in Bewegung gesetzt. Zum Glück hielten sich auf dem Parkplatz etwa 20 bis 25 Discothekenbesucher auf, einige wurden auf das rollende Fahrzeug aufmerksam. Da zu Beginn der Rettungsaktion noch nicht klar gewesen war, ob nicht auch ein Fahrer im Wagen gewesen sein könnte, wurden Feuerwehrtaucher zur Suche nach dem vermeintlich Vermissten alarmiert. Diese mussten dann zum Glück nicht aktiv werden.

Der junge Mann gab bei der Befragung durch die Polizei an, dass er sowohl die Handbremse angezogen als auch einen Gang eingelegt hatte. Die Feuerwehr und eine Kranfirma bargen das Auto aus dem Fluss.