Auto mit Mutter und ihren Kindern stürzte in die Gurk

Ein Pkw mit einer 46-jährigen Kärntnerin und ihren beiden Töchtern, neun und zehn Jahre alt, ist am Samstagabend bei Mölbling (Bezirk St. Veit an der Glan) in die Gurk gestürzt und rund 30 Meter abgetrieben worden. Die Familie wurde laut Polizei von der Feuerwehr aus dem Auto befreit, alle drei wurden leicht verletzt und unterkühlt ins Krankenhaus Friesach eingeliefert.

Die Frau war ausgestiegen, um Lebensmittel von einem Bauernhof abzuholen. Den Motor habe sie laufen lassen und den Leerlauf eingelegt, bevor sie ausstieg, gab sie an. Als sie plötzlich die Schreie ihrer Kinder hörte, rannte sie zum Auto zurück, das sich bereits bewegte. Es gelang ihr noch einzusteigen, den Sturz in den Fluss konnte sie aber nicht mehr verhindern. Am Pkw entstand schwerer Sachschaden.