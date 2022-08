Auto in Tirol von Zug erfasst: Auch 35-jähriger Vater tot

Der 35-jährige Vater des vierjährigen Buben, der Mittwochnachmittag in St. Johann in Tirol (Bezirk Kitzbühel) von einem Zug erfasst und ums Leben gekommen war, ist Mittwochabend in der Innsbrucker Klinik verstorben. Dies teilte die Polizei am Donnerstag mit. Während das Kind noch an der Unfallstelle verstarb, wurde der Vater zunächst mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus St. Johann eingeliefert. Die Mutter und zwei weitere Kinder überlebten das Unglück unverletzt.

Gegen 17.00 Uhr war es bei einem Bahnübergang an der sogenannten Egger-Kreuzung zu dem Unfall gekommen. Das Auto der Urlauberfamilie aus Saudi-Arabien fuhr auf die Gleise, woraufhin sich die Schranken schlossen. Während die drei Überlebenden rechtzeitig die Gleise verlassen konnten, wurden der Vater und der vierjährige Sohn von einem Personenzug erfasst, obwohl sie es bereits aus dem Auto geschafft hatten. Insassen des Regionalzuges wurden nicht verletzt.