Auto im Graben gelandet - Unfall auf der A14

Schlins - Auf der Schneefahrbahn der A14 auf Höhe Schlins hat am Samstag Nachmittag ein 24-Jähriger die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren.

Gegen 15.30 Uhr am Samstag Nachmittag war ein 24-jähriger Mann aus Ludesch auf der A14 in Richtung Bludenz unterwegs. Auf der Schneefahrbahn verlor der Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug und schleuderte in der Folge von der Straße.