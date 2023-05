Auto brannte in der Wiener Votivgarage

Wiener Feuerwehr löschte Pkw-Brand in Votivgarage

Am Mittwochabend hat ein Pkw-Brand in der Votivparkgarage in Wien-Alsergrund für einen Großeinsatz der Berufsfeuerwehr gesorgt. Unter Alarmstufe Zwei wurden die Flammen unter Atemschutz mit einer Löschleitung bekämpft und zugleich mit mehreren Großlüftern gegen die Verrauchung der mehrgeschoßigen Anlage vorgegangen, berichtete Feuerwehrsprecher Jürgen Figerl der APA. Verletzte waren nicht zu beklagen.

Die Einsatzkräfte waren gegen 21.30 Uhr alarmiert worden und aufgrund der Weitläufigkeit der Garage, die über mehrere Einfahrten bzw. Zugänge verfügt und sich über mehrere Ebenen erstreckt, mit einem Großaufgebot angerückt. Die Anlage wurde mit mehreren Großlüftern, die an den Einfahrten platziert wurden, vom Rauch befreit.

Nach dem Brand aus stellte sich heraus, dass große Bereichen der Votivgarage von Rußablagerungen betroffen sind. In den nächsten Stunden sollte geklärt werden, wann die Anlage wieder freigegeben werden kann.