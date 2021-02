Auszeichnung für Gemeindeamt in Muntlix

Das Gemeindeamt von Zwischenwasser wurde beim Hypo Bauherrenpreis mit einem Anerkennungspreis ausgezeichnet.

Aus allen Bewerben für den Hypo Bauherrenpreis gingen am Ende noch 12 Projekte ums Rennen um die renommierte Auszeichnung der Hypo Vorarlberg. Das in der Gemeinde verwurzelte Gebäude konnte dabei an die zukünftigen Anforderungen adaptiert werden und konnte sich somit zum Ende des vergangenen Jahres über einen wertvollen Anerkennungspreis freuen. Obwohl das Gebäude nicht unter Denkmalschutz stand und nur eine geringfügige Kostenersparnis zu erwarten war, wurde beim Umbau im Jahr 2015 entschieden es zu erhalten und seine ortsbauliche Bedeutung, sowie seine äußere Erscheinung nicht wesentlich zu verändern.