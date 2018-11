Auszahlung von Urlaub: EuGH-Urteil für AK OÖ "bahnbrechend"

Ein kürzlich vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) gefälltes Urteil über das Vorgehen bei bis zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses nicht konsumiertem Urlaub ist für die Arbeiterkammer Oberösterreich "bahnbrechend". Denn Österreich habe seit 2010 derartige auf EU-Recht basierende Urteile nicht in nationales Recht umgesetzt, kritisierte Arbeiterkammerpräsident Johann Kalliauer.

Der EuGH entschied, dass – nur weil der Arbeitnehmer keinen Urlaub beantragt hat – der Anspruch auf bezahlten Jahresurlaub bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses nicht automatisch verfallen dürfe und immer ausbezahlt werden müsse. Anlassfall waren zwei Fälle in Deutschland, die von den nationalen Gerichten an den EuGH verwiesen worden waren. Dieser betonte nun, dass der Arbeitnehmer im Verhältnis zu seinem Chef die schwächere Partei sei. Deshalb könne er davon abgeschreckt werden, auf sein Urlaubsrecht zu bestehen. Verfallen dürfe der Urlaub oder eine entsprechende Ausgleichszahlung nach EU-Recht nur dann, wenn der Arbeitgeber nachweisen könne, dass er seinen Angestellten angemessen aufgeklärt und in die Lage versetzt habe, den Urlaub zu nehmen, dieser aber aus freien Stücken darauf verzichtet habe.