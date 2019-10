Auszählung der Mitglieder-Urabstimmung um SPD-Vorsitz

Im Willy-Brandt-Haus in Berlin, dem Sitz der deutschen Sozialdemokraten, hat Samstagfrüh die Auszählung des Mitgliederentscheids um den SPD-Vorsitz begonnen. Die Entscheidung über die künftige SPD-Spitze gilt als wegweisend für die Fortsetzung der Großen Koalition in Deutschland. "Das wird ein spannender Tag für uns alle", sagte Generalsekretär Lars Klingbeil der dpa.

250 Freiwillige aus ganz Deutschland öffnen mit speziellen Schlitzmaschinen die Briefwahlunterlagen - pro Stunde 20.000 Briefe. Außerdem muss das Ergebnis der Online-Abstimmung erhoben werden. Noch am Abend sollen die Gewinner verkündet werden.

Die Beteiligung der Mitglieder an der Chefsuche habe Überzeugungskraft gekostet, dann aber viele in der Partei mobilisiert. "Es war richtig, dass wir mutig waren und diesen neuen Weg eingeschlagen haben, weil wir endlich mit den Ritualen der Vergangenheit brechen", betonte Klingbeil. Die SPD habe offen debattiert, sich gut gelaunt und geschlossen präsentiert. "So wünsche ich mir meine Partei das ganze Jahr über."