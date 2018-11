"Ausweitung der Empathiezone": Kulturpreisgala in St. Pölten

Im Festspielhaus St. Pölten sind am Freitagabend im Rahmen der alljährlichen Galaveranstaltung die Kulturpreise des Landes Niederösterreich vergeben worden. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) überreichte acht mit jeweils 11.000 Euro dotierte Würdigungspreise (W) und 16 Anerkennungspreis (A) zu je 4.000 Euro, Autorin Cornelia Travnicek ("Chucks") hielt die anhaltend akklamierte Festrede.

Die Preisträger des Jahres 2018 sind in der Sparte Medienkunst, Experimental- und Animationsfilm Eve Heller (W), Christiana Perschon und Viktoria Schmid (A). Im Bereich Bildende Kunst wurden Ernst Skricka (W), Ines Hochgerner und Christina Werner (A) ausgezeichnet. Geehrt in der Kategorie Erwachsenenbildung wurden Rosemarie Rupp (W), Bob Martens und Herbert Peter sowie der Verschönerungsverein Eichenbrunn (A).

Den Würdigungspreis für Literatur erhielt die 95-jährige Schriftstellerin Ilse Helbich, Anerkennungspreise gingen an Milena Michiko Flasar und Magda Woitzuck. Für Musik wurden Christian Altenburger (W), Hannes Raffaseder und der Verein “Podium Festival Österreich” gewürdigt, für Volkskultur und Kulturinitiativen Isolde Kerndl (W), der Familiengesang Knöpfl und das Forumschlosswolkersdorf.

Der Sonderpreis für “Hochwertiges Bauen in sensibler Umgebung” wurde Christian Jabornegg und Andras Palffy, Barbara und Christoph Beranek-Pauschitz sowie Horst Zauner zugesprochen. Den Würdigungspreis für Architektur nahmen Marie-Therese Harnoncourt-Fuchs und Ernst J. Fuchs (“the next ENTERprise Architects zt GmbH”) entgegen, Anerkennungspreise gingen an Franz Gschwandtner und poppe*prehal Architekten.