Ausweichschule Dornbirn: Wiederaufbau geht voran

Die Ausweichschule Fischbach wurde durch eine Explosion zerstört. Die Arbeiten für den Wiederaufbau laufen auf Hochtouren.

Vor mehr als einem Jahr, in der Nacht zum 18. Oktober 2020, ereignete sich an der Ausweichschule Fischbach in Dornbirn eine verheerende Gasexplosion. Durch die Explosion und den anschließenden Brand wurde die Schule zerstört. Am 8. Oktober erfolgte der Spatenstich für den Wiederaufbau.