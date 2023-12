Auswärtssieg im Westderby in Schwaz

Am Freitag, den 08.12.23, reisten die Lauteracher nach Tirol, um dort auf das Team der Schwaz Handball Tirol zu treffen.

Von Beginn an dominierten sie das Spiel und ließen nicht zu, dass die Gastgeber in Führung gehen. Die Tiroler konnten zwar immer wieder gut aufholen, schafften zur Halbzeitpause aber nur ein 13:19.

Auch in der zweiten Hälfte zeigten die Lauteracher ihre Stärke in der Abwehr und spielten im Angriff sehr effizient und erlaubten sich so gut wie keine technischen Fehler.