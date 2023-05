Auswärtssiege für WSG Tirol und WAC

Der WAC und die WSG Tirol haben am Samstag ihre Chance auf die Teilnahme am Europacup-Play-off der Fußball-Bundesliga gewahrt. Die Wolfsberger siegten beim TSV Hartberg mit 2:0 und setzten sich damit zwei Runden vor Schluss an die Spitze der Qualifikationsgruppe, weil das punktegleiche Austria Lustenau gegen die zwei Zähler zurückliegenden Tiroler eine 2:4-Heimniederlage bezog.

Der Erste und der Zweite treffen in der ersten Play-off-Runde aufeinander, der Sieger bekommt es anschließend mit dem Fünften der Meistergruppe zu tun. Bereits am Freitag hatte Altach in Ried 1:0 gewonnen und liegt damit drei Punkte vor den Innviertlern. Nur noch diese beiden Vereine kommen für den Abstieg in Frage.

Am Sonntag ist die Meistergruppe an der Reihe, die Paarungen lauten Rapid - LASK, Austria Klagenfurt - Austria Wien (jeweils 14.30 Uhr) und Red Bull Salzburg - Sturm Graz (17.00 Uhr). Sollten die "Bullen" diese Partie für sich entscheiden, wären sie neuerlich Meister.