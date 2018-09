Auswärtssiege für LASK und Admira

Der LASK hat der Austria am Sonntag die erste Heimniederlage in der runderneuerten Generali-Arena zugefügt und ist mit einem 3:0-Erfolg wieder an die zweite Stelle vorgerückt. Die Wiener bleiben Tabellenfünfter. Die Admira stieß dank eines 3:1 bei Wacker Innsbruck an die achte Stelle vor, die Tiroler sind Vorletzter. Die 8. Runde wird am Sonntag (17.00) mit dem Duell Salzburg-Rapid abgeschlossen.

Austria Wien hat den Anschluss an die Spitze der Fußball-Bundesliga verpasst. Das Team von Thomas Letsch musste beim 0:3 gegen den LASK im vierten Spiel in der runderneuerten Heimstätte erstmals Punkte abgegeben. Die Linzer hingegen feierten den dritten Sieg gegen die Wiener und den sechsten in der Liga in Serie und behaupteten sich als erster Salzburg-Verfolger. Reinhold Ranftl brachte die Linzer mit einem Traumtor in Führung (28.). In der Schlussphase sorgten der eingewechselte Dominik Frieser (90.) bzw. der erneut starke Thomas Goiginger (91.) für den um die Spur zu hohen Sieg.

Die Admira hat unterdessen ihren zweiten Saisonsieg eingefahren. Beim 3:1-Auswärtssieg bei Wacker Innsbruck am Sonntag schossen Seth Paintsil (20.), Stephan Zwierschitz (69.) und Dominik Starkl (77.) die Südstädter auf den achten Tabellenrang nach vor. Für Aufsteiger Innsbruck wird die Lage nach nur sechs Punkten aus acht Spielen indes immer ungemütlicher.