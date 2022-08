Austro-Forscher fanden einzigartiges Gräberfeld in Bosnien

Bronze- und eisenzeitlichen Bestattungsriten sind Archäologen in Bosnien-Herzegowina auf die Spur gekommen. Am Fundplatz Kopilo entdeckte ein österreichisch-bosnisches Forscherteam das bisher "erste und einzige" Gräberfeld der Region aus dieser Zeit. Anders als im Rest Europas wurden Tote hier bestattet und nicht verbrannt, erzählte Grabungsleiter Mario Gavranovic im APA-Gespräch. Die Skelette sollen nun Aufschluss über Ernährung, Krankheiten und Migrationsprozesse geben.

Über die Siedlung und ihre Bevölkerung sei jedoch einiges bekannt: Sie hätte Viehzucht, Ackerbau, Metallurgie und Handwerk betrieben und sich - das zeigt die etwa 1000-jährige Besiedlung des Ortes von etwa 1300 vor Christus bis zur Ankunft der Römer - gut an Veränderungen anpassen können. Aber: "Wie die Gräber ausgesehen haben, welche Bestattungspraktiken vorhanden waren und wo sich die Gräberfelder befanden, wusste man nicht", erklärte Gavranovic. 2021 sollte sich das ändern, wurde in unmittelbarer Nähe der Siedlung Kopilo, rund 70 Kilometer westlich von Sarajevo gelegen, doch die Nekropole entdeckt. Diese aufzuspüren sei - so der Grabungsleiter - kein allzu leichtes Unterfangen gewesen: Äußerliche Anzeichen habe es kaum gegeben, da sei "nur eine Wiese" gewesen. An der Oberfläche habe man jedoch menschliche Knochen gefunden, die die Archäologen dazu veranlassten, genauer hinzusehen.