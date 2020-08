Austro Control erwartet mindestens 100 Mio. Euro Verlust

Die Coronakrise trifft die heimische Flugsicherung Austro Control hart. Austro-Control-Geschäftsführerin Valerie Hackl erwartet für heuer eine Halbierung des Umsatzes auf 150 Mio. Euro und einen Verlust von mindestens 100 Mio. Euro. "Um die Umsatzeinbrüche bis 2022 zu kompensieren, haben wir einen Einsparungsbedarf von insgesamt 260 Millionen Euro", sagte Hackl dem "Kurier" (Samstagsausgabe).

Der Flugverkehr ist heuer wegen der Corona-Pandemie um 60 Prozent eingebrochen, von März bis Mai gab es ein Minus von 90 Prozent. Laut Austro Control überflogen in Vorkrisenzeiten im Schnitt den Himmel in Österreich 3.000 bis 4.000 Flüge am Tag, aktuell sind es 1.300 Flüge. Wenn sich der Flugverkehr im laufenden Jahr nicht weiter erholt, erwartet die Austro-Control-Chefin einen Verlust von 140 bis 150 Mio. Euro.