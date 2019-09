Austro Control-Betriebsversammlung hat begonnen

Für Freitagnachmittag haben die Arbeitnehmervertreter bei der Austro Control eine rund zweistündige Betriebsversammlung der Fluglotsen am Flughafen Wien-Schwechat angesetzt. Bis dato wurden keine Flugausfälle verzeichnet, hieß es kurz nach Beginn der Versammlung.

Schon länger angesetzt ist im Übrigen auch ein Informationstag für den Lotsen- und Lotsinnen-Nachwuchs am Flughafen Wien, der am Samstag stattfindet. In Schwechat im NH Hotel Airport gibt es einen "Austro Control Recruiting-Day". Im Tower können Interessierte zudem einen Blick hinter die Kulissen machen und den Alltag am Radar bei der heimischen Flugsicherung miterleben.