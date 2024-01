Austrianer Jukic wechselt nach Russland zu Sotschi

Der vom Fußball-Bundesligisten Austria Wien aussortierte Aleksandar Jukic ist nach Russland zum FK Sotschi gewechselt. Das gab der Tabellenletzte der russischen Liga am Dienstagabend bekannt. In einem skurrilen Vorstellungsvideo auf Instagram ist der 23-jährige Mittelfeldspieler mit einer Schusswaffe auf einem Jahrmarkt zu sehen, wo er mit einem Gewehr auf gelbe Dosen schießt. "Aleksandar Jukic. Willkommen in Sotschi", ist auf dem Stand mit Kuscheltieren zu lesen.

Die Austria hatte zuvor den Vertrag mit Jukic aufgelöst. "Nachdem er aus disziplinären Gründen nicht mehr Teil des Kaders der Kampfmannschaft war", teilten die "Veilchen" am Mittwoch mit. Jukic, der ab seinem 14. Lebensjahr in der Austria-Akademie ausgebildet worden war, wurde vor dem letzten Ligaspiel im Dezember nach dem Abschlusstraining aus der Mannschaft geworfen. Im Herbst war Jukic noch Stammspieler bei der Austria.

Am Schwarzen Meer unterschrieb Jukic einen Vertrag bis 2027. Der FK Sotschi liegt nach 18 Runden mit elf Punkten am Tabellenende der 16er-Liga. Aufgrund des russischen Angriffskrieges in der Ukraine sind Transfers nach Russland eine Seltenheit geworden. Bei den Veilchen absolvierte der frühere U21-Teamspieler insgesamt 121 Partien in der Kampfmannschaft und kam dabei auf 16 Tore und zehn Assists.