Austrian Golf Open wollen wieder Fixplatz im Tour-Kalender

Im dramatischen Marathon-Stechen nach ohnehin schon spannender Schlussrunde hat John Catlin die Austrian Golf Open 2021 gewonnen. Der US-Amerikaner jubelte über seinen dritten Europa-Titel, Matthias Schwab über den mit 21.000 Euro Preisgeld belohnten 7. Platz, seinem besten bisher beim Heim-Turnier. Nachdem man nun erneut erfolgreich "Feuerwehr" auf der Europa-Tour gespielt hat, sollen Österreichs Golf Open möglichst bald wieder ein Fixtermin im Kalender werden.

Am einfachsten dank eines Hauptsponsors. Dieser fehlt seit längerem und wird in Corona-Zeiten womöglich noch schwerer zu finden sein als bisher. Allerdings hat sich der weltweit gespielte Freiluft-Sport Golf in der Pandemie als krisenfest entpuppt und konnte sogar mit zum Teil enormen Zuwächsen punkten.