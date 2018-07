Austria zelebrierte Rückkehr, blieb gegen BVB aber torlos

Die Austria hat am Freitagabend ihre Rückkehr nach Wien-Favoriten zelebriert. Borussia Dortmund stellte sich als Ehrengast bei der Eröffnung der neuen Generali Arena ein, ein "Schmuckkästchen" wie Austria-Vorstand Markus Kraetschmer nicht ohne Stolz meinte. Die Gäste erwiesen sich als Partycrasher und siegten 1:0.

“Wenn ich mich heute umschaue und denke, wie wir hier begonnen haben – es ist etwas Unglaubliches passiert”, meinte Herbert Prohaska. Die Vereinsikone erinnerte an die eher stimmungsarmen zwei Jahre im Ausweichquartier Happel-Stadion: “Es hat zwar länger gedauert, aber jetzt ist es fertig. Ich freue mich.” Präsident Wolfgang Katzian schloss sich an. “Wir sind sehr, sehr happy, zwei Jahre hinter uns gebracht haben.”

Prohaskas ehemaliger Mitspieler Ernst Baumeister freute sich ebenfalls. “Ich hoffe, dass die Austria wieder an alte Erfolge anschließen kann. Außer natürlich gegen uns”, scherzte der nunmehrige Admira-Cheftrainer. In der Liga gastiert Baumeister mit den Südstädtern Mitte August wieder in Favoriten. Das erste Heimspiel der neuen Saison bestreitet die Austria in zwei Wochen gegen Wacker Innsbruck.