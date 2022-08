Austria Wien will ersten Sieg, Klagenfurt gegen Ried

Mit zwei Spielen wird die österreichische Bundesliga eingeläutet.

FUSSBALL

Bundesliga 2022/2023

4. Spieltag 13./14. August)

FK Austria Wien – WSG Tirol Samstag, 13.08.2022, 17:00 Uhr, Generali-Arena

Der FK Austria Wien ist in der Bundesliga seit sechs Spielen gegen die WSG Tirol ungeschlagen (3S 3U), nachdem die ersten beiden Begegnungen verloren wurden. Die letzten drei Duelle endeten remis.

Der FK Austria Wien traf in der Bundesliga in allen acht Spielen gegen die WSG Tirol – insgesamt 12-mal. In den ersten acht BL-Duellen zu treffen gelang dem FK Austria Wien zuletzt gegen Schwarz-Weiss Bregenz.

Der FK Austria Wien erzielte in der Bundesliga jeden der 12 Treffer gegen die WSG Tirol aus dem laufenden Spiel heraus und von innerhalb des Strafraums.

Der FK Austria Wien traf in der Bundesliga im Kalenderjahr 2022 in allen acht Heimspielen. Insgesamt trafen die Wiener in jedem der letzten 10 BL-Heimspiele – erstmals seit 2016/17 (damals 15 Heimspiele).

Die WSG Tirol gab 56 Schüsse ab und erspielte sich einen xG-Wert von 9,4 – jeweils Höchstwert in dieser Saison der Bundesliga. Allerdings erzielten die Tiroler um 4,4 Tore weniger als zu erwarten waren – die größte Differenz.

SK Austria Klagenfurt – SV Ried Samstag, 13.08.2022, 17:00 Uhr, 28 Black Arena

Der SK Austria Klagenfurt ist in Ligaspielen gegen die SV Ried ungeschlagen (1S 5U), vier Duelle gab es in der 2. Liga 2018/19 und 2019/20 sowie die zwei 1:1-Remis in der Vorsaison in der Bundesliga. Im Uniqa-ÖFB-Cup-Viertelfinale Anfang Februar gewann Ried erstmals gegen Klagenfurt (2:0).

Die SV Ried erzielte mit zwei Toren die wenigsten in dieser Saison der Bundesliga. Dafür kassierten die Innviertler auch erst zwei Gegentore – nur der SK Rapid Wien (1) weniger. So wenige Gegentore kassierte Ried beim Saisonstart zuletzt 2012, weniger waren es nur 2005 (damals 0).

Der SK Austria Klagenfurt ist als einziges Team in dieser Saison der Bundesliga vor der Halbzeitpause torlos, das letzte Tor in der ersten Hälfte eines BL-Spiels erzielte Markus Pink in der 28. Runde der Vorsaison.

Der SK Austria Klagenfurt hat einen durchschnittlichen Ballbesitzanteil von 56% - nur der FC Salzburg (61%) mehr. In der 3. Runde hatten die Kärntner 70% Ballbesitz – Höchstwert für sie in einem Spiel der Bundesliga. Damit übertrafen sie ihren bisherigen Rekordwert von 60%, aufgestellt gegen Ried im Oktober 2021.

Christoph Monschein traf in jeder seiner acht Saisonen in der Bundesliga und für jeden seiner fünf Klubs. Gegen den SK Austria Klagenfurt ist er in der BL torlos – wie sonst nur gegen den SV Grödig und SC Austria Lustenau (gegen keines dieser drei Teams absolvierte er allerdings mehr als zwei Spiele).

FK Austria Wien – WSG Tirol Samstag 17 Uhr; SK Austria Klagenfurt – SV Ried Samstag 17 Uhr; SK Sturm Graz – Cashpoint SCR Altach Samstag 19.30 Uhr; SC Austria Lustenau – TSV Hartberg Sonntag 17 Uhr; LASK Linz – SK Rapid Wien Sonntag 17 Uhr; FC RB Salzburg – Wolfsberger AC Sonntag 17 Uhr;

Tabelle: 1. LASK Linz 7; 2. Rapid Wien 7; 3. Salzburg 6; 4. Sturm Graz 5; 5. Ried 4; 6. Lustenau 4; 7. Altach 4; 8. Tirol 4; 9. Hartberg 3; 10. WAC 2; 11. Klagenfurt 1; 12. Austria Wien -2;

5. Spieltag (20./21. August)