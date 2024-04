Austria Wien gewinnt 1:0 beim WAC - Siege für WSG und Altach

Die Wiener Austria hat am Samstag das Spiel um Platz eins in der Qualifikationsgruppe der Fußball-Bundesliga beim Wolfsberger AC für sich entschieden. Die "Veilchen" gewannen mit 1:0 (1:0) im Lavanttal und haben als Tabellenführer mit 22 Zählern vier Punkte Vorsprung auf die Kärntner. Ebenfalls mit 1:0 (0:0) ging das Ländle-Derby in Bregenz bei Austria Lustenau an den SCR Altach, während die WSG Tirol gegen Blau-Weiß Linz einen 2:1-(1:0)-Heimsieg feierte.

Die Remis-Serie in den ersten drei Runden des unteren Play-offs wurde damit schlagartig beendet. Für Schlusslicht Lustenau (7 Punkte) wird es damit sechs Runden vor Schluss immer enger. Dem Team von Trainer Andreas Heraf fehlen fünf Zähler auf die Linzer (12), die obendrein noch einen Stern auf der Habenseite aufweisen. Die WSG und Altach (je 15) scheinen bereits außer Reichweite. Die Lustenauer reisen nun nächste Woche nach Wolfsberg, während Blau-Weiß bei Altach antritt. Die Wiener Austria empfängt die WSG Tirol.