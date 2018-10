Austria Wien gastiert in der Cashpoint Arena

Die Austria will auf ungeliebtem Terrain erfolgreich in die Länderspiel-Pause einziehen.

Die Wiener gehen nach vier Siegen und einem Remis in den vergangenen sechs Runden der Fußball-Bundesliga am Samstag (17.00 Uhr) zwar als Favorit ins Auswärtsspiel bei Schlusslicht Altach. In der Cashpoint-Arena haben die Violetten jedoch in acht Liga-Auftritten seit Herbst 2014 nur einen Sieg geholt. Noch dazu reist die Austria ausgedünnt ins “Ländle”.