Austria verlor in Mattersburg, Hartberg gegen Innsbruck 2:2

Die Austria hat nach zwei Siegen in Folge in der Fußball-Bundesliga eine ernüchternde Niederlage kassiert. Bei Mattersburg mussten die Wiener trotz 1:0-Pausenführung noch eine 1:2-Niederlage hinnehmen. Der TSV Hartberg und der FC Wacker Innsbruck trennten sich am Sonntagnachmittag nach einem spannenden Aufsteiger-Duell mit 2:2.

Die Mannschaft von Trainer Markus Schopp zog damit zumindest für wenige Stunden an Sturm Graz vorbei auf Rang sechs. Die Tiroler, die von den jüngsten acht Pflichtspielen nur eines gewannen, sind in der Tabelle weiter Zehnter.

Rajko Rep (5./Elfmeter, 39.) brachte die Steirer in der Profertil Arena zweimal in Führung, Wackers Doppel-Torschütze Daniele Gabriele (35., 70.) sorgte für eine durchaus leistungsgerechte Punkteteilung. Den Tirolern, die das erste direkte Liga-Saisonduell mit 2:1 gewonnen hatten, blieb damit in Hartberg eine Niederlage wie im Cup-Achtelfinale (3:4) erspart.

Die Austria verpasste am Sonntag die Chance, im Rennen um die Meistergruppe einen wichtigen Schritt zu machen. In einer Woche wartet das Wiener Derby gegen Rapid.

Bright Edomwonyi brachte die Gäste aus Wien kurz vor dem Pausenpfiff (43.) in Führung. Marko Kvasina (54.) mit seinem fünften Saisontor und der eingewechselte Martin Pusic (84.) besorgten für nach Seitenwechsel verbesserte Mattersburger aber noch die Wende. Für die Burgenländer war es der erste Dreier nach fünf sieglosen Runden in Serie.

Im Pappelstadion bot sich den Zuschauern zunächst eine Partie, die von holprigen Rasenverhältnissen und starkem Wind mitgeprägt war. Die Mannschaften konnten kaum spielerische Akzente setzen und produzierten viele Fehlpässe. Die Offensivbemühungen der Austria blieben Stückwerk. Mattersburg stand in der Abwehr sicher, Nadelstiche nach vorne konnten die Burgenländer jedoch keine setzen.