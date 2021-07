Austria verliert in Ried - Kärntner Derby endet 1:1

Die Wiener Austria hat ihren Start in die neue Bundesliga-Saison verpatzt. Bei der SV Ried setzte es am Sonntag eine 1:2 Niederlage. Der nächste Dämpfer für die Veilchen nach dem 1:1 gegen Breidablik. Die Klagenfurter Austria durfte hingegen über einen erfolgreichen Einstand jubeln. Der Aufsteiger spielte zuhause dank eines späten Treffers gegen den Wolfsberger AC 1:1. Es war das erste Kärntner Liga-Derby seit 36 Jahren. Erster Tabellenführer ist Red Bull Salzburg.

Das erste Kärntner Derby im Fußball-Oberhaus seit der Saison 1984/85 ging im Klagenfurter Wörthersee-Stadion über die Bühne. Michael Liendl brachte die Gäste aus Wolfsberg in der 25. Minute per umstrittenen Foul-Elfmeters in Führung. Nachdem Maximilano Moreira aufgrund eines Handspiels Rot gesehen hatte, erzielte Markus Pink in Minute 90 in Unterzahl den Ausgleichstreffer. Die von Oldie Peter Pacult trainierten Klagenfurter haben damit im ersten Match gleich den ersten Punkt erobert.