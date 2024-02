Austria und Rapid bessern an Österreichs "Deadline Day" nach

Am letzten Tag der Winter-Übertrittszeit in der Fußball-Bundesliga haben die Wiener Großclubs noch reagiert. Rapid stärkte die dünne Personaldecke in der Offensive mit dem Schweden Isak Jansson, der bis Saisonende auf Leihbasis vom spanischen Zweitligisten Cartagena verpflichtet wurde. Rapid sicherte sich auch eine Kaufoption auf den 22-jährigen Stürmer. Der Stadtrivale bediente sich beim FC Bayern: Talent Frans Krätzig wechselte bis Mai per Leihe von München nach Favoriten.

Der 21-Jährige kam im Herbst für den deutschen Meister bereits in der Liga zum Zug und ist bei der Austria als Mann für die linke Seite ebenso wie für das Mittelfeld eingeplant. "Ich bin überzeugt, dass er uns im Frühjahr verstärken wird", sagte Trainer Michael Wimmer über seinen deutschen Landsmann. Rapid sah mit Jansson ebenfalls einen versatilen Spieler in den Reihen. Sportchef Markus Katzer sprach bereits von einer Verstärkung "auch auf längere Sicht".

Der TSV Hartberg reagierte am Dienstag doch noch auf den Abgang des von Sturm Graz zurückgeholten und zu Rapid transferierten Christoph Lang. Mit dem ehemaligen Admiraner Onurhan Babuscu kam ein Mittelfeldmann, der bereits mit 16 Jahren in der Bundesliga debütierte. Der von Gaziantep FK ausgeliehene 20-Jährige hat aus dem letzten halben Jahr jedoch nur eine Halbzeit im türkischen Cup in den Beinen.

Durch die Transfers bei den Oststeirern und der Austria hat nur die WSG Tirol im Frühjahr keinen Neuen zu bieten. Bei den Wattenern herrschte überhaupt wenig Betrieb. Nur Julian Ertlthaler suchte in Polen eine neue Herausforderung, ansonsten gab es keine Rochaden im Kader. Austria Klagenfurt rochierte im zentralen Mittelfeld: Turgay Gemicibasi wanderte in die Türkei zu Göztepe ab, der Deutsche Max Besuschkow (26) kam leihweise bis Saisonende vom deutschen Zweitligist Hannover 96.

Salzburg wurde am "Deadline Day" nicht mehr aktiv. Der Serienmeister tätigte in der Winterpause mit der Verpflichtung von Innenverteidiger Hendry Blank wenig überraschend den Top-Transfer. Die Akquirierung von Borussia Dortmunds Talent soll die "Bullen" vorerst vier Millionen Euro kosten, könnte sich inklusive möglicher Bonus-Zahlungen aber auf bis zu sieben Millionen steigern. Der 19-jährige Blank kam im Herbst hauptsächlich im zweiten Team des BVB zum Zug, gab im Jänner aber sein Debüt in der deutschen Bundesliga.

Über Millionen durften sich im Jänner Rapid und der WAC freuen. Mit den Transfer von Nicolas Kühn zu Celtic Glasgow und Mohamed Bamba zum französischen Erstligisten Lorient füllten die Wiener und die Wolfsberger ihre Kassen auf. Summen im Bereich von jeweils 3,5 Mio. Euro sollen die Offensivspieler eingebracht haben. Der WAC verpflichtete nach dem Abschied von Bamba mit dem Malier Sankara Karamoko (20) den nächsten Stürmer mit Wiederverkaufspotenzial. Rapid holte vor Jansson bereits Lang von Sturm. Marco Grüll wurde gehalten, der Flügelstürmer wird im Sommer ablösefrei zu Werder Bremen gehen.

Dass vor allem Leih-Engagements beliebt sind, zeigte sich auch im Winter-Transferfenster. So holte Sturm mit dem tschechischen Torhüter Vitezslav Jaros von Liverpools zweiter Mannschaft und dem dänischen Stürmer Mika Biereth von Arsenals U23 zwei Profis aus England. Der LASK verpflichtete mit Stürmer Moses Usor und Defensivspieler Maksim Talowjerow indes zwei von Slavia Prag bereits ausgeliehene Profis fix.