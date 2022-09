Austria startet mit torlosem Remis in Conference League

Die Wiener Austria ist am Donnerstag mit einem 0:0 gegen Hapoel Be'er Sheva in die Fußball-Conference-League gestartet. Trotz einer guten Vorstellung war den "Veilchen" beim ersten Europacup-Gruppenphasenauftritt seit fünf Jahren kein Tor vergönnt, Israels Vizemeister entführte einen letztlich etwas glücklichen Punkt vom Verteilerkreis.

Es sollten die besten Chancen vor Seitenwechsel bleiben. Ohne allzugroße Gefahr auszustrahlen, konnten sich die Gäste in der Folge mehrmals relativ leicht durchs Mittelfeld kombinieren, bei einem schnell abgespielten Freistoß in der 32. Minute war nicht einmal das nötig: Rotem Hatuel verpasste das lange Eck mit seinem Flachschuss recht knapp. Die Austria setzte auf schnelle Umschaltmomente, hatte ihrerseits noch zwei Möglichkeiten durch Fitz (29./zu zentral auf Tormann Omri Glazer) und Aleksandar Jukic (43./vorbei).

Das ansehnliche und ausgeglichene Duell nahm nach Wiederanpfiff zusätzlich Fahrt auf - und kippte in Richtung von Violett, das nach einem Gruber-Köpfler fast in Führung gegangen (52.) wäre. Meist fehlte aber die Konsequenz im letzten Drittel, erst in der 67. Minute zwang James Holland Glazer wieder zu einer Parade. Noch mehr wäre für "Joker" Muharem Huskovic möglich gewesen, der erst an Glazer scheiterte (76.) und sich kurz darauf nach gutem Ballgewinn alleine auf weiter Flur letztlich zu viel Zeit ließ und knapp vor dem Tor vom Ball getrennt wurde (77.).