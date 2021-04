Austria nach 2:0 bei Admira neuer Erster in Quali-Gruppe

Die Austria hat am Samstag die Führung in der Qualifikationsgruppe der Fußball-Bundesliga übernommen. Die "Veilchen" gewannen auswärts gegen den Vorletzten Admira 2:0 und liegen damit aufgrund des besseren Torverhältnisses vor dem punktegleichen TSV Hartberg, der auswärts gegen den SCR Altach ein 2:2 erreichte. Schlusslicht ist weiterhin der SKN St. Pölten nach einem 1:2 bei der SV Ried, die dem Klassenerhalt einen großen Schritt näher kam.

Angespornt von der positiven Lizenzentscheidung gaben die Austrianer in der Südstadt den Ton an und nahmen daher verdient die drei Punkte mit. Patrick Wimmer sorgte mit einem sehenswerten Fallrückzieher in der Nachspielzeit der ersten Hälfte für die Führung. Vesel Demaku (88.) machte spät alles klar. Bereits am Dienstag (18.30 Uhr) bekommen die in der Tabelle weiterhin vorletzten Südstädter die Chance zur Revanche, da treffen die Teams zum Auftakt der Rückrunde in der Generali Arena aufeinander.