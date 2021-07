Austria muss Bangen: Nur 1:1 im Heimspiel gegen Breidablik

Die Austria muss in der Qualifikation zur neu geschaffenen Fußball-Conference-League um den Aufstieg bangen. Die Wiener kamen am Donnerstag zu Hause gegen den isländischen Vertreter Breidablik nicht über ein enttäuschendes 1:1 (1:0) hinaus. Ein Tor von Marco Djuricin (32.) war für einen Heimsieg vor etwas mehr als 6.000 Zuschauern zu wenig. Alexander Sigurdarson gelang kurz nach der Pause der Ausgleich (47.).

Die Elf von Neo-Chefcoach Manfred Schmid benötigt im Rückspiel nächsten Donnerstag (21.00 Uhr MESZ) in Kopavogur bei Reykjavik eine Leistungssteigerung, um nicht bereits bei ihrem Einstieg in der 2. Quali-Runde auszuscheiden. Zumindest die Auswärtstorregel, die die UEFA vor dieser Saison abgeschafft hat, steht ihnen nicht im Weg. Auf die nach der Pause müde wirkenden Wiener wartet zunächst noch der Bundesliga-Auftakt am Sonntag auswärts gegen die SV Ried.

Als Aktivposten im Austria-Spiel präsentierte sich Fischer. Der von Altach gekommene Mittelfeldmann versuchte sich zunächst aus der Distanz und rang Breidabliks Torhüter Anton Ari Einarsson per Kopf eine erste Parade ab (17.). Einarsson sollte in Folge vermehrt im Blickpunkt stehen. Der Schlussmann verwehrte Christian Schoissengeyr nach einem Freistoß und der darauffolgenden Ecke binnen einer Minute zweimal einen Treffer.

In der 32. Minute war Einarsson schließlich geschlagen. Nach einem Vorstoß von Fischer fand Dominik Fitz Mittelstürmer Djuricin, der den Ball volley ins Netz bugsierte. Für den 28-Jährigen mag es ein wenig Genugtuung gewesen sein: Djuricin stand er schon 2013 für Sturm Graz am Feld, als die Steirer an Breidablik in der Europa-League-Qualifikation scheiterten. Der Angreifer hätte beinahe noch nachgelegt, Einarsson war erneut mit den Fingerspitzen zur Stelle (35.).