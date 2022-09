Austria Lustenau erkämpft sich in Wien ein 2:2

Die Lustenauer Austria erobert in Favoriten einen überraschenden Auswärtspunkt.

Anderson mit Tor und Assist

In der Schlussphase verstärkten die Wiener ihre Bemühungen noch einmal, zwei Mal hatten die Sticker dann auch Glück. Einmal landete ein Keles-Schuss am Aluminium, Fischer verfehlte ein weiteres Mal nur um wenige Zentimeter.

Torumrandung rettet Zähler

Surdanovic musste drei Minuten vor Ablauf der regulären Spielzeit dann noch mit gelb-rot vom Platz, die Lustenauer konnten allerdings auch in Unterzahl einen weiteren Gegentreffer verhindern. Wieder durften sich die Sticker bei der Torumrandung bedanken, Fitz setzte das Spielgerät per Freistoß an die Latte. So blieb es am Ende bei der Punkteteilung, mit der die Mader-Schützlinge alles andere als unzufrieden sein werden.