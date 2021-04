Austria Klagenfurt kassiert Heimniederlage gegen Lafnitz

Für Austria Klagenfurt hat es am Montag im Kampf um den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga einen Rückschlag gesetzt. Die Kärntner verloren daheim gegen den nicht aufstiegswilligen Spitzenreiter Lafnitz 0:2 und könnten daher von Wacker Innsbruck überholt werden. Siege gab es außerdem für die Juniors OÖ (3:0 in Kapfenberg), Vorwärts Steyr (1:0 bei Rapid II), die Young Violets (3:0 bei Austria Lustenau) und Dornbirn (4:2 in Horn). Liefering und der FAC trennten sich 0:0.

In Klagenfurt trafen Milos Jovicic (13.), der sich bei seinem Hechtkopfballtor eine Schulterverletzung zuzog, und Mario Kröpfl (39./Elfmeter) für die Lafnitzer, die sich in der Defensive über weite Strecken sattelfest präsentierten. Erst in der Schlussphase wurde der Druck der Hausherren größer, Zählbares schaute aber nicht mehr heraus, womit es für die Truppe von Peter Pacult die erste Niederlage nach zuletzt vier Siegen und zwei Unentschieden setzte.

Wacker Innsbruck hatte dadurch die Gelegenheit, mit einem Auswärtssieg gegen Blau Weiß Linz (Beginn 16.30 Uhr) um einen Punkt an den viertplatzierten Klagenfurtern vorbeizuziehen. Lafnitz wiederum liegt bei einem Spiel mehr vier Zähler vor den ebenfalls nicht aufstiegsberechtigten Lieferingern, die daheim gegen den FAC nicht über ein torloses Remis hinauskamen.

Kapfenberg unterlag zuhause den Juniors OÖ nach Treffern von Metehan Altunbas (8.), Thomas Sabitzer (30.) und Enrique Wild (38.) mit 0:3 und blieb im Tabellenmittelfeld hängen. Das LASK-Farmteam setzte sich vorerst um drei Punkte von den Abstiegsrängen ab.

Aus der Abstiegszone heraus schafften es die Young Violets dank eines 3:0 bei Austria Lustenau. Florian Fischerauer (20.), Anouar El Moukhantir (79.) und Stefan Feiertag (94.). scorten für die Wiener.

Die Jung-Austrianer überholten damit unter anderem die zweite Rapid-Mannschaft, die sich Vorwärts Steyr daheim durch ein Tor von David Gonzalez (73.) 0:1 geschlagen geben mussten. Neuer Tabellenletzter ist Horn nach dem Heim-2:4 gegen den FC Dornbirn. Die letzten vier Teams sind nach 21 von 30 Runden punktegleich.