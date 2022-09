Austria Klagenfurt gesteht Fehler bei Spieleranmeldung ein

Austria Klagenfurt hat einen Fehler im Anmeldeverfahren bei zwei seiner Spieler eingestanden. Das teilte der Fußball-Bundesligist am Donnerstag mit. Wie der ORF zuvor berichtet hatte, bemerkte das Arbeitsmarktservice (AMS) Kärnten bei einer Routinekontrolle, dass ein Spieler im Mai und zwei im Juni während der vergangenen Saison "in einem gewissen Zeitraum gar keine Beschäftigungsbewilligung hatten".

Diese seien "somit nicht nur nicht spielberechtigt gewesen", sondern hätten "auch illegal gearbeitet". Austria Klagenfurts Präsident Herbert Matschek gestand am Donnerstagnachmittag einen Fehler im Anmeldeverfahren "bei zwei Spielern" ein.

"Für die betreffenden Spieler wurde die Rot-Weiß-Rot-Karte am 22. Juni ordnungsgemäß beantragt, diese wurde von den zuständigen Behörden jedoch erst zum 22. Juli ausgestellt. Aufgrund einer fehlerhaften Kommunikation intern wurden die beiden Spieler mit Beginn des Vertragsverhältnisses zum 1. Juli auch beim Hauptverband der Gesundheitskasse angemeldet, was erst nach der Aushändigung der Rot-Weiß-Rot-Karten hätte erfolgen dürfen", wurde Matschek in einer Aussendung zitiert.