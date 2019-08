Sturm verpasste EL-Wende gegen Haugesund: 2:1-Sieg zu wenig

Sturm Graz hat die Wende im Fußball-Europacup nicht geschafft. Ein 2:1 reichte den Grazern am Donnerstag in der zweiten Runde der Europa-League-Qualifikation gegen FK Haugesund nicht, um das 0:2 aus dem Hinspiel noch wettzumachen. Die Mannschaft von Nestor El Maestro verabschiedet sich damit nach zwei Partien erneut frühzeitig aus dem Europacup.

Zwar stellten ein Eigentor von Niklas Sandberg (15.) und Ivan Ljubic (48.) den ersten Heimsieg der Grazer seit fast acht Jahren in einem internationalem Bewerb sicher. Das Statistik-Facelifting wird den Schwarz-Weißen aber nur ein schwacher Trost sein. Haugesund, das noch nie in einer dritten Quali-Runde stand, wird sich dank Kevin Martin Krygaards Treffer (68.) mit dem niederländischen Großclub PSV Eindhoven messen.

Die Wiener Austria trifft indes in der dritten Qualifikationsrunde der Europa League auf Apollon Limassol. Die Zyprioten gewannen am Donnerstag das Zweitrunden-Rückspiel vor eigenem Publikum gegen die Shamrock Rovers mit 3:1 nach Verlängerung und sorgten damit nach dem 1:2 im ersten Match in Irland noch für die Wende. Das entscheidende Tor erzielte Adrian Sardinero Corpa in der 101. Minute.