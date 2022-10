Austria im Cup-Achtelfinale am Sport-Club gescheitert

Die Austria hat sich im kleinen Wiener Derby beim Wiener Sport-Club blamabel aus dem ÖFB-Cup verabschiedet. Der Bundesligist musste sich im Achtelfinal-Duell mit dem Regionalligisten am Donnerstagabend mit 1:3 (1:1) geschlagen geben. Mario Vucenovic (23.), David Rajkovic (62.) und Miroslav Beljan (86.) trafen für den Sport-Club, Dominik Fitz gelang per Foul-Elfmeter (26.) nur der zwischenzeitliche Ausgleich.

Die Austria rannte dann auch mit frischen Offensivkräften ideenlos an und blieb bis auf einen Jukic-Freistoß völlig harmlos. Dem quirligen Beljan gelang noch vor einem zittrigen Finish die Entscheidung. Sein abgefälschter Schuss erwischte Früchtl auf dem falschen Fuß. Die Austria wurde wie in alten Zeiten mit "Auf Wiedersehen"-Rufen verabschiedet.

Austria-Kapitän Manfred Fischer fand für die Vorstellung seiner Truppe gewohnt klare Worte. "Es war eine unmögliche Leistung, eine Arschlochleistung, die gegen keinen Gegner reicht", betonte der Steirer. Sein Trainer Manfred Schmid sprach von einer "Riesenenttäuschung, ein Titel war ein Ziel. Aber wenn man so wie wir so wenig Chancen kreiert und nach hinten so anfällig ist, dann hat man es nicht verdient", analysierte er trocken. "Es ist nicht an der Einstellung gelegen, aber so kannst du hier nicht bestehen."