Austria holte mit 1:0 gegen Admira ersten Sieg 2020

Die Austria ist am Dienstag mit einem Sieg in die Qualifikationsgruppe der Fußball-Bundesliga gestartet. Die Favoritner gewannen im eigenen Stadion gegen die Admira mit 1:0 und führen damit die Tabelle zwei Punkte vor dem SCR Altach an, der beim SV Mattersburg ein 1:1 erreichte. Der SKN St. Pölten feierte gegen WSG Tirol einen 5:0-Auswärtssieg und gab die Rote Laterne an den Aufsteiger ab.

Die Austria fuhr ihren ersten Sieg im Jahr 2020 ein. Zum Auftakt der Qualifikationsgruppe nach fast drei Monaten Corona-Zwangspause gewannen die Violetten am Dienstagabend gegen die Admira mit Mühe 1:0 (0:0). Dominik Fitz schoss vor leeren Rängen in der 67. Minute das entscheidende Tor. Für die Admira ließ Sinan Bakis drei Chancen liegen.

Die Austria baute dank ihres ersten Erfolgs seit 30. November des Vorjahres die Tabellenführung in der Quali-Gruppe auf zwei Zähler auf Altach aus. Zehn Runden sind die Wiener, die am Samstag nach St. Pölten müssen, nun ungeschlagen. Die Admira ist nun punktegleich mit Schlusslicht Wattens Fünfter. Die Südstädter haben am Wochenende Mattersburg zu Gast.

Der SKN St. Pölten ist indes nach einem klaren 5:0-Sieg bei der WSG Tirol nicht mehr Schlusslicht der Fußball-Bundesliga. Kofi Schulz (6.), Triple-Goalgetter Cory Burke (10., 15., 54.) und "Joker" Christoph Messerer trafen beim Restart nach der knapp dreimonatigen Corona-Zwangspause in Innsbruck für die Niederösterreicher, die zuvor acht Spiele sieglos geblieben waren.

Für das neue Schlusslicht war es dagegen die erste Niederlage nach sieben Punkten aus den jüngsten drei Spielen. Nach der 1:5-Auswärtsschlappe am 9. November des Vorjahres setzte es damit für die Tiroler das zweite Debakel gegen den direkten Konkurrenten um den Klassenerhalt. Trainer Thomas Silberberger, der nach seinem Motorradunfall am Pfingstwochenende am Dienstag erneut am schwer verletzten Unterschenkel operiert worden war und das Debakel deshalb vom Krankenhausbett aus im TV verfolgen musste, hatte vor der Partie von einem "richtungsweisenden Spiel" gesprochen.

Keinen Sieger gab es im Mattersburger Pappelstadion beim 1:1 zwischen dem SVM und dem SCR Altach. Emanuel Schreiner brachte die Gäste in der 16. Minute in Führung, Jano gelang drei Minuten später der Ausgleich. Damit liegen die Burgenländer nach der ersten Runde der Quali-Gruppe als Vierter einen Punkt vor dem neuen Schlusslicht WSG Tirol.

In der wegen der Coronavirus-Pandemie ohne zahlende Zuschauer ausgetragenen Partie gab es die meisten Höhepunkte bereits in der Anfangsphase. In der 16. Minute landete ein katastrophaler Fehlpass von Michael Lercher bei Schreiner, der nach Kopfball-Doppelpass mit Christian Gebauer allein aufs Mattersburger Tor zog und überlegt abschloss.

Am Mittwoch geht die erste Runde der Meistergruppe mit den Partien LASK - Hartberg, Sturm Graz - WAC (jeweils 18.30 Uhr) und Red Bull Salzburg - Rapid (20.30 Uhr) über die Bühne.