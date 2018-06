Austria fixierte Verpflichtung von Angreifer Edomwonyi

Die Austria hat mit Bright Edomwonyi den gesuchten neuen Angreifer verpflichtet. Der Fußball-Bundesligist vermeldete die seit Tagen als fix kolportierte Personalie am Donnerstag. Edomwonyi unterschrieb demnach einen Vierjahresvertrag bei den Violetten. Der 23-jährige Nigerianer wurde vom türkischen Erstligisten Rizespor geholt. Im Frühjahr spielte Edomwonyi für Sturm Graz.

Der Leihvertrag mit dem Meisterschaftszweiten aus der Steiermark lief mit Saisonende aus. Ein weiteres Engagement bei den in der Champions-League-Qualifikation startenden Grazern kam nicht zustande. Die Austria schlug nun zu und lotste Edomwonyi erneut in die Bundesliga. Über die Ablösemodalitäten wurde Stillschweigen vereinbart. Edomwonyi war im Jänner 2017 um kolportierte 1,2 Millionen Euro von Sturm in die Türkei gewechselt.