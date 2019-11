Austria deklassiert Hartberg, Sturm-Kantersieg bei Tirol

Die Austria Wien hat zum Auftakt der 16. Bundesliga-Runde am Samstag einen eindrucksvollen 5:0-Sieg gegen Hartberg verbucht. Im "Schicksal-Spiel" gegen den Tabellennachbarn wahrten die "Veilchen" somit den Anschluss an die obere Tabellenhälfte. Einen souveränen Sieg fuhr Sturm Graz beim WSG Tirol ein, die Grazer setzten sich mit 5:1 durch. St. Pölten und Mattersburg trennten sich 0:0.

Sturm Graz nahm unterdessen Kurs auf das obere Tabellendrittel. Denn durch Treffer von Philipp Huspek (7.), Juan Dominguez (38.), Kiril Despodow (68.), Otar Kiteishvili (93.) sowie ein Eigentor von Florian Toplitsch (49.) schob sich Sturm vorerst an Rapid vorbei auf Rang vier. Auf den ebenfalls erst am Sonntag in Altach spielenden Dritten WAC fehlen nach aktuellem Stand drei Punkte. Auch Ivan Ljubic verzeichnete ebenfalls ein Eigentor (56.), womit zumindest die Torlos-Serie der Gastgeber nach vier Heimspielen ein Ende hat. Der Aufsteiger kassierte die vierte Niederlage in Folge, ihn trennen nur noch zwei Punkte vom Tabellenkeller.