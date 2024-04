Austria baut Führung in Quali-Gruppe aus

Die Wiener Austria hat ihre Führung in der Qualifikationsgruppe der Fußball-Bundesliga auf sechs Punkte ausgebaut. Durch ein Heim-3:0 gegen die WSG Tirol liegen die "Veilchen" klar auf Kurs ins Europacup-Play-off. Verfolger WAC war gegen Schlusslicht Austria Lustenau mit einem 1:1 gut bedient. Fünf Runden vor dem Ligaende haben die seit der Punkteteilung sieglosen Vorarlberger fünf Punkte Rückstand auf Blau-Weiß Linz. Der Aufsteiger glich beim 2:2 in Altach zweimal aus.

Die Violetten aus Wien haben am Samstag mit dem ersten Heimsieg in der Quali-Gruppe nachgelegt. Andreas Gruber (13.) mit seinem elften Saisontor, Dominik Fitz (32.) und Muharem Huskovic (83.) schossen vor 11.470 Zuschauern den ungefährdeten Sieg der Favoritner heraus. Die Austria blieb gegen die WSG damit im elften Spiel in Folge ungeschlagen. Die nächste Chance ergibt sich schnell: am Dienstag steht die Retourpartie in Innsbruck am Programm.