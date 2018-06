Australier trauerten Sieg nach, Dänen über VAR verärgert

Bert van Marwijk war unglücklich. Nach dem 1:1 seiner Australier im WM-Duell mit Dänemark haderte der Niederländer mit einer vergebenen Chance seiner Mannschaft, die Tür zum Achtelfinal-Einzug aufzustoßen. Aus dem Rennen sind die Socceroos noch nicht. Im Fernduell mit Dänemark muss nun ein Sieg gegen die bereits gescheiterten Peruaner her. Wenn möglich auch ohne Videounterstützung.

Zweites Spiel, zweite Hands-Elfmeter und ein Mile Jedinak, der nahezu ident verwertete. Der Treffer der Australier gegen die Dänen am Donnerstag warf einige Parallelen zu ihrem ersten Auftritt in Russland auf. Beim 1:2 gegen Frankreich kassierten das als Außenseiter in die WM gestartete Team vom fünften Kontinent am Ende noch den entscheidenden Gegentreffer. Gegen die Skandinavier war jedoch Australien dem Sieg näher.