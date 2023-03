Australier stellte neuen Rekord im Dauer-Surfen auf

Ein australischer Ex-Profisurfer hat nach eigenen Angaben einen Dauerrekord auf dem Brett aufgestellt und nebenbei Geld für einen guten Zweck gesammelt. Vor der Küste der Millionenmetropole Sydney sprang Blake Johnston am frühen Freitagmorgen (Ortszeit) erst von seinem Board, nachdem er eigenen Worten zufolge den bisherigen Weltrekord im Dauersurfen des Südafrikaners Josh Elsin von 30 Stunden und elf Minuten gebrochen hatte.

Am Strand Cronulla ging der 40-Jährige kurz an Land, um vor Reporten, jubelnden Fans und Schaulustigen zu sprechen, wie in einem Video auf seinem Instagram-Account zu sehen ist. "Ich muss noch was erledigen", sagte Johnston mit Blick dann auf die selbst gesetzte Marke von 40 Stunden Dauersurfen: "Ich sagte, 40 (Stunden), also gehen wir noch einmal zurück." Sein Dauersurfen hatte er am frühen Donnerstagmorgen begonnen.