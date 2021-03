Australier Cormann ist neuer OECD-Chef

Der frühere australische Finanzminister Mathias Cormann ist zum neuen Generalsekretär der Organisation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) gewählt worden. Er will sich, wie er am Freitag erklärte, auf die wirtschaftliche Erholung nach der Corona-Krise konzentrieren sowie auf die Förderung ehrgeiziger Maßnahmen gegen den Klimawandel und auf ein globales Abkommen für die Besteuerung multinationaler Tech-Giganten.

Klimaaktivisten zeigten sich enttäuscht über die Wahl des Australiers. "Wir haben wenig Vertrauen in Cormanns Fähigkeit, bei der Bewältigung der Klimakrise eine Führungsrolle in der OECD zu übernehmen, da er bisher eine grauenhafte Bilanz in diesem Bereich erreicht hat", sagte Jennifer Morgan, Geschäftsführerin von Greenpeace International. Als Cormann Finanzminister war, habe die australische Regierung "hartnäckig versagt, wirksame Maßnahmen zu ergreifen, um die Emissionen im eigenen Land zu reduzieren und hat gleichzeitig in internationalen Foren konsequent als Blockierer agiert".