Australien will neues Mediengesetz trotz Facebook-Blockade

Australien will trotz der Blockade sämtlicher Medieninhalte bei Facebook sein neues Mediengesetz in die Tat umsetzen. Die Reform, die Plattformen wie Facebook und Google zwingt, ihre mit Nachrichteninhalten generierten Werbeeinnahmen mit Medienhäusern zu teilen, soll noch nächste Woche den Senat passieren. Zuletzt zeichnete sich eine Mehrheit ab. Das Vorgehen von Facebook hatte weltweit Kritik ausgelöst. Weitere Länder wollen sich dem Vorgehen Australiens anschließen.

Der kanadische Kulturminister Steven Guilbeault kündigte in der Nacht auf Freitag an, den Ansatz in einem eigenen Gesetzentwurf kopieren zu wollen, den er in den nächsten Monaten präsentieren will. "Kanada steht in diesem Kampf in vorderster Reihe", sagte Guilbeault.