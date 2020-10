Australian-Open-Siegerin Kenin komplettiert Paris-Halbfinale

Die Damen-Halbfinali bei den mit 38,41 Mio. Euro dotierten French Open in Paris sind komplett: Nach den Überraschungen Nadia Podoroska (ARG) und Iga Swiatek (POL) am Vortag setzten sich am Mittwoch die zwei verbliebenen Gesetzten durch. Australian-Open-Siegerin Sofia Kenin bezwang ihre US-Landsfrau Danielle Collins nach 2:04 Stunden mit 6:4,4:6,6:0. Zuvor hatte Petra Kvitova (CZE-7) den Siegeslauf der Deutschen Laura Siegemund mit einem glatten 6:3,6:3 gestoppt.

Die Halbfinali gehen am Donnerstag ab 15.00 Uhr in Szene. Swiatek trifft im Duell der Sensations-Damen auf Podoroska, Kenin bekommt es mit Kvitova zu tun.