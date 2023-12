Austausch mit Venezuela - USA lassen Maduro-Vertrauten frei

Die Regierung von US-Präsident Joe Biden hat einen Vertrauten von Venezuelas Staatschef Nicolás Maduro aus dem Gefängnis entlassen. Im Gegenzug werden in Venezuela mehrere inhaftierte US-Amerikaner freigelassen werden, wie das Weiße Haus am Mittwoch mitteilte. Bei Maduros Vertrauten handelt es sich um den kolumbianischen Geschäftsmann Alex Saab. Die US-Regierung hoffe, dass der Austausch die Türen für einen Dialog mit Caracas offenhalte, sagte ein US-Regierungsvertreter.

Saab war 2020 auf den Kapverdischen Inseln festgenommen worden, als sein Privatjet auf dem Weg in den Iran auftanken musste. Ein Jahr später wurde er in die USA ausgeliefert, wo unter anderem wegen Geldwäsche gegen ihn ermittelt wurde. Nach Einschätzung der US-Ermittler dürfte Saab zudem über umfangreiche Informationen über illegale Geschäfte der Familie des autoritär regierenden Präsidenten Maduro und hochrangiger Funktionäre in Venezuela verfügen. US-Präsident Biden habe sich die Entscheidung über Saabs Auslieferung nicht leicht gemacht, so die US-Regierung.

Im Austausch werden den Angaben aus dem Weißen Haus zufolge zehn US-Amerikaner an die USA ausgeliefert werden - darunter sechs zu Unrecht inhaftierte. Venezuela übergebe den USA außerdem den Geschäftsmann Leonard Francis, so der US-Regierungsvertreter. Francis hatte sich im Zuge eines Korruptionsskandal um Luxusreisen und Prostituierte in der US-Marine schuldig bekannt, war aber 2022 aus dem Hausarrest in den USA geflohen. Er wurde auf der Flucht in Venezuela von den dortigen Behörden festgenommen. Venezuela lässt im Zuge der Abmachung auch 20 Landsleute frei, die als politische Gefangene in Haft sitzen.