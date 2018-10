Ausstellung über das Älterwerden in Frankfurt

Mit einer Ausstellung über das Älterwerden will das Frankfurter Weltkulturen Museum zum Nachdenken und Diskutieren über das Thema anregen. Das Museum zeigt die Ausstellung "Grey is the new pink - Momentaufnahmen des Alterns" (deutsch: Grau ist das neue Pink) von Freitag an (26.10.) bis zum 1. September 2019.

“Das Altern beginnt ja eigentlich schon im Säuglingsalter”, sagte Kuratorin Alice Pawlik am Donnerstag in Frankfurt. Deshalb gehe es jeden an. Hinzu komme die immer älter werdende Bevölkerung, eine Entwicklung, die ein gemeinsames Handeln aller Generationen erfordere. Das Museum zeigt unter anderem 159 ethnografische Objekte aus aller Welt. Darunter ist beispielsweise eine Paste aus toten Vögeln, die auf Sumatra gegen Falten verwendet wird.

Auch 18 Künstler haben sich mit Werken beteiligt, zu sehen ist etwa eine Fotoserie dreier Geschwister aus Nigeria, die alle über 100 Jahre alt geworden sind. Präsentiert werden auch mehr als 160 Fotos und Videos, die das Museum über einen weltweiten Aufruf von Privatpersonen zum Thema Altern erhielt.