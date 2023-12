Ausstellung: „Kunst im Fenster“ und Kinderworkshop

Das neue Hohenemser Kinderbuch „Das geheimnisvolle Kribbeln“ erzählt die Geschichte eines kleinen Sterns, der durch eine ganz besondere Freundschaft mit einem magischen Wesen fabelhafte Abenteuer erlebt und am Ende sogar über sich hinauswächst.

Was es damit auf sich hat, werdet ihr bald erleben: Kommt mit auf eine bunte Fantasiereise durch Worte, Klänge und Farben. Lasst euch an zwei Terminen inspirieren von der bezaubernden Geschichte von Autorin Claudia Mathis. Auf außergewöhnliche Art spricht dieses Buch Menschen jeden Alters – vor allem Kinder von fünf bis zwölf Jahren – an: Kunst und Literatur zum Anfassen für Kinder und ihre großen Begleiter.