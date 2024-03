Ausstellung im hdgö zeigt Urlaubsbilder und Selbstbilder

Urlaubsreif so kurz vor Ostern? Das Haus der Geschichte Österreich (hdgö) bietet Fernreisescheuen nun die Gelegenheit, einen emissionsfreien Trip durch die Alpenrepublik Mitte der 1950er zu unternehmen. "Holidays in Austria" lautet der Titel der neuen Ausstellung, mit der man anhand zweier britischer Touristen eine Reise quer durch Österreich unternimmt - was mit den einst konstruierten und heute teils noch wirksamen (Selbst-)Bildern eines Landes gespiegelt wird.

Als Humus der Schau dienen zwei Fotoalben des Paares Eric Hope und Joyce Ewens, welche die beiden bei Reisen durch Österreich noch vor Abschluss des Staatsvertrages 1953 und 1954 unternahmen. "Welche Blicke vom frühen Tourismus sind propagiert worden - und welche dieser Bilder sind bei den beiden Reisenden angekommen?", sei eine der Grundfragen bei der Konzeption der Ausstellung gewesen, unterstrich hdgö-Direktorin Monika Sommer bei der Präsentation am Mittwoch.

Im Stile der einstigen Fotoalben mit schwarzem Papier gehalten, sind die Aufnahmen im Alma-Rosé-Plateau in toto präsentiert. In der Rückschau wird deutlich, wie sich ein Land kurz nach dem Zweiten Weltkrieg selbst erfand, ein neues Selbstverständnis als Reise- und Kulturnation entwickelte und das Bild eines illyrischen Sehnsuchtsorts entwarf.

Die Selbstfokussierung auf Kriterien wie Landschaft und Kulinarik gehe nicht zuletzt auf die einst entworfenen Konzepte der Tourismuswerbung zurück, so Kurator Stefan Benedik. Und so spürt man dem Umstand nach, wie sehr Tourismus als Bühne der Selbstrepräsentation eines Landes dienen kann. Wieweit dies auf die eigene Realität zurückspiegelt, können Gäste dann nicht zuletzt mittels einer Selfiestation abgleichen, bei der man ein Birkenmotiv nachstellen oder konterkarieren kann, das Eric und Joyce auf ihrer Reise ablichteten.

(S E R V I C E - "Holidays in Austria. Ein Urlaubsland erfindet sich neu" im Haus der Geschichte Österreich, Neue Burg, Wien 1, Heldenplatz, 14. März 2024 bis 6. Jänner 2025. )